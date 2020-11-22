Alibey mahallesinde kaçak tütün operasyonu

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Alibey Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Yeni Mahalle'deki bir evde kaçak tütün imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adreslere yapılan operasyonda, 86 paket tütün ile doldurulmuş 1720 sigara, 24 kilogram şeffaf poşet içerisinde nargile tütünü, 2 elektronik sigara, 75,5 kilogram kıyılmış tütün, 6 kilogramlık bandrollü paketler halinde nargile tütünü, 55 bin boş makaron, 37,4 kilogram kıyılmış tütün, sigara imalat makinesi, kompresör ele geçirildi. Adreste bulunan Necdet K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.