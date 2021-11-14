Alkol masasında kazayla arkadaşını başından vuran şahıs yakalandı

Eyüpsultan’da alkol masasında yanlışlıkla arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alkol masasında kazayla arkadaşını başından vuran şahıs yakalandı
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Eyüpsultan’da alkol masasında yanlışlıkla arkadaşını başından vurarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 12 Eylül’de saat 03.30 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed K. ve Cumali N. birlikte oturup alkol almaya başladı. Bir süre sonra Muhammed K., üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak parmağında sallamaya başladı. Bu sırada tabancanın patlaması ile Cumali N. başından vuruldu. Cumali N. hayatını kaybederken, Muhammed K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Firari şüpheli Muhammed K., yapılan çalışmalar sonucu 11 Kasım’da Sancaktepe’de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

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