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Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

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Edirne’de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu.

Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu
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Edirne’de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konularak, cezai işlem uygulandı.

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