Alkollü sürücünün aracı Haliç Köprüsü’nde takla attı

Haliç Köprüsü’nün girişinde metrobüs köprüsünün ayağına çarpan araç takla attı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, kazaya aldırış etmeden polis ekiplerinin yardımıyla aracının içinde telefonunu aradı.
Polislerden yardım istedi, telefonunu aradı
Ters dönen araç, olay yerine gelen çekici ve polis ekiplerinin çalışması sonucu çevrildi. Polis ekiplerinden yardım isteyen alkollü sürücü, kazaya aldırmayarak aracın içinde kaybettiği telefonunu aradı. Sürücünün telefonunu bulmasının ardından çekiciye yüklenen araç ekipler tarafından götürüldü. Kaza nedeniyle kısıtlamanın başladığı saatlerde tek şeride düşen yolda yoğunluk oluştu.Yolda kaydığını söyleyen Adem A., “Nasıl olduğunu anlayamadım. Bende bir şey yok. Tektim zaten arabada. Maslak’tan geliyordum” ifadelerini kullandı.