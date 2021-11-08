Alkollü sürücünün kullandığı otomobil böyle takla attı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil düz yolda takla attı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Murat A. idaresindeki 34 BC 395 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte takla attı. Kazanın şiddetiyle refüje çıkan otomobil, palmiye ağaçlarına çarparak dururken, otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Dilara A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsünün, polis ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından alkollü olarak direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Ehliyetine el konularak para cezasına çarptırılan alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil, polisler ve vatandaşların yardımıyla çevrilerek çekiciye yüklendi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan otomobilin takla attığı ve 1 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrettiği, daha sonra sürücünün bir anda frene bastığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise, otomobil takla atarak refüje çıkıyor. Kazayı gören vatandaşlar, hemen araçtakilerin yardımına koşuyor.