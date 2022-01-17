Alman vatandaşı Meşale Tolu’nun davasında karar

Alman vatandaşı Meşale Tolu’nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın ’MLKP terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarında yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Tolu’nun da aralarında bulunduğu 19 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatlarına hükmetti.

Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu’nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın, ’MLKP’ terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 29.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Sinan Aktaş ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Almanya Başkonsolosluğu yetkilileri de izleyici olarak yer aldı.

‘’Hiçbir şekilde Gezi Parkı eylemlerine katılmadım’’

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Sinan Aktaş, birkaç duruşma önce gizli bir tanık ifadesi alındığını söyleyerek, "Gizli tanık Sima olarak sanıkların hepsini tanıdığını söylemişti, bizi Gezi Parkı eylemlerinde gördüğünü söyledi. Ben hiçbir şekilde Gezi Parkı eylemlerine katılmadım, o bölgede de yaşamıyorum. Gizli tanık ifadesinin yalan olduğunu söyleyerek beraatımı talep ediyorum" dedi.

Duruşmada sanık avukatları önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyleyerek müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme, sanık Meşale Tolu Çorlu ile Suat Çorlu’nun da aralarında bulunduğu 19 sanığın üzerlerine atılı ‘silahlı örgüt üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından beraat etmelerine karar verdi. Sanıklardan Deniz Havuç ve Serkan Okatan’ı ‘Silahlı terör örgütü adına suç işlemek’, ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlarından 6’şar yıl 5’er ay 15’er gün hapis cezasına çarptıran heyet, Havuç ve Okatan’ın yurt dışına çıkış yasaklarının da devamına hükmetti. Sanık Ali Aykut’u ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, Serkan Zorlu’yu ise 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıkların cezalarını ertelemeye karar verdi.

(SD-ÖFA