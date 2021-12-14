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Alt geçide sıkışan tır trafiği felç etti

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Esenler O-3 Otoyolu’nda üzerinde elektrik üretiminde kullanılan mekanizmanın olduğu tır alt geçitte sıkıştı. Tırın sıkışması nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik yoğunluğu oluştu.

Alt geçide sıkışan tır trafiği felç etti
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Esenler O-3 Otoyolu’nda üzerinde elektrik üretiminde kullanılan mekanizmanın olduğu tır alt geçitte sıkıştı. Tırın sıkışması nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik yoğunluğu oluştu.

Olay saat 18.30’da Esenler O - 3 Otoyolu Atışalanı alt geçidi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır üzerindeki parçanın yüksek olması nedeniyle sıkıştı.

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Elektrik santrallerinde kullanılan mekanizmanın alt geçide sıkışmasından dolayı Edirne istikameti yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine çağrılan çekici ile tırın çekilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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