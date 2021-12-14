Alt geçide sıkışan tır trafiği felç etti

Esenler O-3 Otoyolu’nda üzerinde elektrik üretiminde kullanılan mekanizmanın olduğu tır alt geçitte sıkıştı. Tırın sıkışması nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik yoğunluğu oluştu.

Olay saat 18.30’da Esenler O - 3 Otoyolu Atışalanı alt geçidi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır üzerindeki parçanın yüksek olması nedeniyle sıkıştı.

Elektrik santrallerinde kullanılan mekanizmanın alt geçide sıkışmasından dolayı Edirne istikameti yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine çağrılan çekici ile tırın çekilmeye çalışıldığı öğrenildi.