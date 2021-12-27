Altıeylül’de marketlere fahiş fiyat denetimleri

Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Altıeylül’de hizmet veren yerel ve zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.

Döviz kuruna rağmen fiyat indirimine gitmeyerek fahiş fiyat uygulayan zincir ve yerel marketler ülke genelinde denetlenmeye başlandı. Özellikle temel gıda ürünlerine gelen fiyat artışları ve stokçuluğun önüne geçebilmek için harekete geçen Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketlerde denetimler yaptı. Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin ortaklaşa geçekleştirdiği denetlemelerin devam edeceğini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Fakat Cumhurbaşkanımızın bu duruma el atmasıyla birlikte özellikle döviz kurunda meydana gelen ve vatandaşları zor durumda bırakan ani yükselişler yerini daha stabil bir döviz kuruna bıraktı. Neticesinde düşmesi geren market fiyatları ise bazı fırsatçı ve stokçuların devreye girmesiyle yüksekten vatandaşa satılmaya devam ediliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren zabıta ekiplerimizce fahiş fiyat denetimine çıkarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bir çalışma gerçekleştirdik. Bizler, vatandaşlarımızı fırsatçıların ve stokçuların oyununa alet etmeyeceğiz. Bundan sonra da bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz” dedi.