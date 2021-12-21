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Altınova’da tekel bayilerine içki denetimi

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Türkiye genelinde sahte alkol ölümlerin artması üzerine Yalova’nın Altınova ilçesinde tekel bayileri denetlendi.

Altınova’da tekel bayilerine içki denetimi

Türkiye genelinde sahte alkol ölümlerin artması üzerine Yalova’nın Altınova ilçesinde tekel bayileri denetlendi.

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Yılbaşı öncesi, Türkiye’nin dört bir yanından kaçak ve sahte alkolden zehirlenme ve ölümlerin artması üzerine Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri harekete geçti. Yılbaşı öncesi, Türkiye genelinde sahte alkol ölümlerin artması üzerine Yalova’nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerinde ilçedeki tekel bayileri denetlendi. Ekipler, tekel bayilerindeki alkollü içkilerin etiket ve bandrol kontrolünü yaptı. Ekipler, denetimlerde işletmelerin belgeleri tek tek kontrol edilirken, Alkollü İçkiler Tebliği kapsamında alkollü içkilerin etiket ve bandrol kontrolü gerçekleştirildi. Ekipler, iş yerlerini kaçak içki konusunda uyardılar.

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