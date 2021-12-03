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Altınova’da vatandaşlara KADES anlatıldı

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Yalova Altınova İlçe Emniyet Amirliği ile Altınova Belediyesi ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı.

Altınova’da vatandaşlara KADES anlatıldı
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Yalova Altınova İlçe Emniyet Amirliği ile Altınova Belediyesi ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı.

Altınova İlçe Emniyet Amirliği ile Altınova Belediyesi ekipleri, ilçe halk pazarımızda vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı.

Altınova İlçe Emniyet Amirliği ile Altınova Belediyesi ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı. Ekipler vatandaşlara, temel bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgi verdi.

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