Altınşehir’de belediye otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı

TEM Otoyolu Altınşehir yan yolda kontrolden çıkan belediye otobüsü, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, TEM Otoyolu Altınşehir yan yolda yaşandı. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye otobüsü, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasının ardından kaza nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.