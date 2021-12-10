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Alzheimer hastası yaşlı boş arazide ölü bulundu

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Esenyurt’ta Alzheimer hastası yaşlı adam, boş bir arazide ölü bulundu. Yaklaşık 9 gündür kayıp olduğu öğrenilen adamın cansız bedeni, Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alzheimer hastası yaşlı boş arazide ölü bulundu
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Esenyurt’ta Alzheimer hastası yaşlı adam, boş bir arazide ölü bulundu. Yaklaşık 9 gündür kayıp olduğu öğrenilen adamın cansız bedeni, Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçisi bir kadın, markete giderken yaşlı bir adamın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık geldi. Sağlık ekipleri ilk incelemenin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaşlı adamın yaklaşık 9 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp bildirimi yapılan Alzheimer hastası Ali Rıza Akbaba (72) olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akbaba’nın cansız bedeni, Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 17:29
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