Ambalaj fabrikası tekrar yandı

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Küçükçekmece’de çıkan yangında büyük çapta hasar gören ambalaj fabrikasında yeniden yangın çıktı.

Ambalaj fabrikası tekrar yandı
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Küçükçekmece’de çıkan yangında büyük çapta hasar gören ambalaj fabrikasında yeniden yangın çıktı.

Küçükçekmece’de dün çıkan yangında alevlere teslim olan ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürülen Halkalı Basın Ekspres Caddesi’ndeki ambalaj fabrikasında saat 11.00 sıralarında ikinci kez yangın çıktı. Dünkü yangında büyük çapta hasarın meydana geldiği fabrikadan dumanların çıktığını gören işçiler hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler fabrikada soğutma çalışması yaptı.
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