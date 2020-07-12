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Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne marinaya çekildi

Ambarlı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından marinaya çekildi.

Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne marinaya çekildi

Ambarlı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından marinaya çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, twitter hesabından yapılan açıklamayla, ambarlı açıklarında motor arıza yaparak sürüklenen bir teknenin marinaya çekildiğini duyurdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ambarlı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne, kontrol altına alınarak emniyetli bir şekilde West İstanbul Marina’ya çekilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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