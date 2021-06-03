Sarıyer’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, amcasının minibüsünü kundakladı. Kundaklanan araç çevredekiler tarafından söndürülürken, araç sahibinin oğlu "şikayetçi olacağız" dedi.
“Ona babam bakıyordu zaten”Aracı kundaklanan Fatih Sütçü, “Kendi amcamızın oğlu yaptı, madde bağımlısı kendisi. Maddenin de etkisiyle sabah saat 08.00 gibi aracı yakmış komşular gördü. Biz de söndürmeye çalıştık aracımız büyük ihtimal perte çıktı. Aramızda bir husumet yok gayet iyiydi. Zaten aracın sahibi babam oluyor. Babam kendisi ona bakıyordu bütün ihtiyaçlarını babam gideriyordu. Bir gün önce ufak bir tartışma olmuştu bizi tehdit etmişti ama bize bir şey yapamadı araca yaptı” dedi.