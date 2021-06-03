Sarıyer’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, amcasının minibüsünü kundakladı. Kundaklanan araç çevredekiler tarafından söndürülürken, araç sahibinin oğlu "şikayetçi olacağız" dedi.

Olay, bugün sabah 08.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Peri Sokak’ta meydana geldi. İddia göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Erol S. ile amcası arasında dün gece tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Erol S. sabah saatlerinde kullandığı uyuşturucu maddenin de etkisiyle bilinmeyen bir maddeyle amcasının aracını kundakladı. Araçta yangın çıktı. Yangın komşular tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaparken, araç kullanılmaz hale geldi. Erol S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

“Ona babam bakıyordu zaten”

Aracı kundaklanan Fatih Sütçü, “Kendi amcamızın oğlu yaptı, madde bağımlısı kendisi. Maddenin de etkisiyle sabah saat 08.00 gibi aracı yakmış komşular gördü. Biz de söndürmeye çalıştık aracımız büyük ihtimal perte çıktı. Aramızda bir husumet yok gayet iyiydi. Zaten aracın sahibi babam oluyor. Babam kendisi ona bakıyordu bütün ihtiyaçlarını babam gideriyordu. Bir gün önce ufak bir tartışma olmuştu bizi tehdit etmişti ama bize bir şey yapamadı araca yaptı” dedi.