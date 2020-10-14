Amerikalı turistleri gasp etmeye çalışan zanlılar yakalandı

Dolmabahçe Sarayı’nı gezen Amerikalı aileyi gasp etmeye çalışan 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Olay anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Dolmabahçe Sarayı’nı gezen Amerikalı aileyi gasp etmeye çalışan 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Dolmabahçe Sarayı’nı gezen Amerikalı aileyi gasp etmeye çalışan 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Olay anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.