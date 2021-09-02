Anadolu Kavağı’nda yangın paniği

Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 200 metrekarelik alan zarar gördü.

Anadolu Kavağı’nda yangın paniği
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Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 200 metrekarelik alan zarar gördü.

Yangın, Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, helikopter ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 metrekare alanın zarar gördüğü öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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