Anadolu Yakası sağanak yağışa teslim oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul sağanak yağışa teslim oldu. Gece saatlerinde başlayan yağmur Anadolu Yakasında işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İşe gitmekte güçlük çeken sağlık çalışanı bir vatandaş ; " Çok yoğun yağmur altında işe gitmeye çalışıyorum. Şu anda üstüm başım ıslanmış durumda. Şemsiye bile fayda etmiyor. Bereket yağıyor diyelim inşallah. Rabbim herkesin yardımcısı olsun trafikte çok zor " dedi.Etkisi devam edeceği belirtilen sağanak yağış için uzmanlar, su baskınları , kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.