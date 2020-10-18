Anaokulunun kapılarını böyle çaldılar

Bahçelievler’de tadilatta olan anaokulunun kapıları, kağıt toplayıcıları tarafından dakikalar içerisinde çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Ustalar yaşanan olayı hemen anaokulu sahibi Engin Öder’e bildirdi. Öder anaokulunun güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlık olayı ortaya çıktı. Kapıları bahçeye giren iki kağıt toplayıcısının çaldığını gören Öder durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
Yaşanan hırsızlığın çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini belirten Öder “Ustalarım bana kapıların olmadığını söyledi ben de hemen güvenlik kameralarını inceledim. Bu sırada kapıların iki kağıt toplayıcısı tarafından çalındığını fark ettim. Bu hırsızlık bahçe alanım burası benim bahçe sınırım içerisinde bu hırsızlığın büyüğü de küçüğü de olmaz. Biz burada çocukların geleceğini planlıyoruz onların hayallerini çaldırmayacağız. Biz tedbirlerimizi arttıracağız” dedi.