Anne ile çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada

Esenler’de otomobil ile çarpışan ticari araç, savrularak yol kenarındaki yön levhasının bulunduğu direğe çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen anne ile çocuğu, aracın direğe çarpması sonucu kurtuldu. Anne ile çocuğun inanılmaz kurtuluşu kameraya böyle yansıdı.
Görgü tanığı o anları anlattıKaza anını gören Hakan Demirel, anne ve çocuğunun şans eseri kurtulduğunu ifade ederek, “Beyaz ticari araç ile cadde üzerinde giden otomobil çarpıştı, çarpmanın etkisiyle yan dönen araç tabela direğine takıldı. Eğer takılmasaydı bir kadın ve bir çocuk ezilebilirdi altında takla atmasını önledi o direk. Çok büyük bir kısmet, daha kötü şeyler konuşabilirdik bugün” dedi.