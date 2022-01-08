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Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yavrusu ölen köpeğin, yavrusunun başında dakikalarca beklemesi görenleri duygulandırdı.

Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yavrusu ölen köpeğin, yavrusunun başında dakikalarca beklemesi görenleri duygulandırdı.

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Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yavru köpeğe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yavru köpek ölürken anne köpek ise dakikalarca yavrusunun başında bekledi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olay karşısında duygulanırken o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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