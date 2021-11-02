Anne ve 2 çocuğu dumandan zehirlenerek hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

Anne ve 2 çocuğu dumandan zehirlenerek hastanelik oldu
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

Huzur Mahallesi 22. Sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Sobadan çıkan kıvılcımlar halıya sıçradı. Yangını fark eden Fatma A. (18), çocukları Esil A. (2) ve Cumane A’yı (5) hemen dışarı çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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