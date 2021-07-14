Anne ve bebeği aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: Kaza anı güvenlik kamerasında

Gaziosmanpaşa’da oto yıkamada çalışan ehliyetsiz çırak, müşterinin getirdiği aracı park etmek isterken sokağın sonundaki dükkana dalıp direğe çarptı. O sırada bebeği ile birlikte oradan geçen anne, direğe çarpan aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 10.30’da Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir oto yıkamaya getirilen otomobil, yıkanmasının ardından dışarı çıkartılıp park edilecekti. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, aracı dükkanın dışında bir yere park etmeye çalışırken cadde sonunda bulunan petshopa dalıp direğe çarptı. Kazadan saniyeler önce köpeğine tasma takan kişi ve bebek arabasıyla oradan geçen kadın aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yaralanmayan sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde köpeğine tasma takan bir kişinin ve saniyeler önce dükkanın önünden geçen bebek arabalı bir kadının kazadan kıl payı kurtulduğu ve hemen sonrasında aracın dükkana girdiği görülüyor. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.