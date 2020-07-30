Anneanne ile torunun hayatını kaybettiği yangında şok gelişme

Esenyurt’ta anneanne ile torunun hayatını kaybettiği yangına kundaklamanın neden olduğu anlaşıldı. Yangını çıkartan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt AtatürK Mahallesi’nde iki gün önce çıkan yangında Suna U. (56) ile torunu E.Ş. hayatını kaybetmiş, 3 vatandaş işe yaralanmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit eden ekipler, zanlı Ahmet T.’yi (38) Bahçelievler’de gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şahsın 2019 yılında Sultangazi ilçesinde meydana gelen ’yangın çıkarma’ olaylarından dolayı 3 suç kaydı olduğu tespit edildi. Ahmet T. sorgusunda, olaydan bir gün önce Esenyurt’ta yaşanan 4 ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiğini de itiraf etti.