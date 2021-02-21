Annesi başka bir adamla evlendi, oğlu dehşet saçtı

Pendik’te annesini bıçaklayan gencin, başka bir adamla dini nikahla evlendiği için çıkan tartışma sonucu annesini bıçakladığı ortaya çıktı.
Annesinin dini nikahlı eşini kabul etmediPolis ekiplerince gözaltına alınan A.T.’nin ifadesi sonrası annesi Saliha Duran’ın babasından 6 yıl önce ayrılması üzerine yeni eşiyle dini nikahlı olarak yaşamasını kabullenemeyerek, evine gittiği ve tartıştığı ortaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise A.T.’nin yanında getirdiği bıçakla annesini yaraladığı öğrenildi.