Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

Eyüpsultan’da, annesi ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdüğü iddia edilen sanık Uğur Biroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede sanığın, ‘canavarca hisle alt ve üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.
Sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebiOlaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık Biroğlu’nun ‘canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Biroğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.