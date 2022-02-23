banner4556

Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

banner4664

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu
banner4583

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

banner4336

Yangın saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Derviş Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Sokakta yanlış park edilmiş araçlar itfaiye ekiplerinin sokağa girmesine engel oldu. Polis ekipleri, sorguladıkları plakalardan araç sahiplerine ulaşarak araçları kaldırdılar.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu apartmanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Geleceğin mimarları ilçeye hayran kaldı
Geleceğin mimarları ilçeye hayran kaldı
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666