Apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 952/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Öte yandan vatandaşların balkonlarına çıkarak ekiplerin çalışmalarını izlemesi ise dikkat çekti. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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