Olay, Yenibosna E-5 Çobançeşme kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametine doğru bir otomobilde seyreden amca ve yeğeni tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce ikili aracı yol ortasında durdu. Öfkelenen yeğen, amcasını tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası Yenibosna Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu. Polis kaçan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu
BAHÇELİEVLER E-5'TE TRAFİKTE AMCA VE YEĞENİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ. ÖFKELENEN YEĞEN, TARTIŞTIĞI AMCASINI ARAÇ İÇERİSİNDE TABANCAYLA VURARAK KAÇTI.
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