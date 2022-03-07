Araç önce park halindeki otomobile, sonra millet bahçesinin duvarına çarptı: 2 yaralı

Küçükçekmece’de sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç, savrularak millet bahçesinin duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 66 LJ 873 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 77 AAZ 511 plakalı otomobile çarptıktan sonra savrularak millet bahçesi duvarına çarptı. Kazayı gören civardaki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.