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Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu, gözyaşları arasında defnedildi.

Aracın altında kalan Minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu, gözyaşları arasında defnedildi.

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İnegöl’de otomobilin altında kalan Ömer Faruk Gündoğdu (5) hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından aileye teslim edilen çocuğun cenazesi, Süleymaniye Camii’ne getirildi. Çocuğun cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamayan baba Güven Gündoğdu, ayakta durmakta zorluk çekti. Çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen sürücü F.V., "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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