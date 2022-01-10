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Aracın çarptığı yaya yaralandı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Aracın çarptığı yaya yaralandı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı.

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Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski Gaziler Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar mevkiinden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden Metin E. yönetimindeki 59 AAJ 209 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İlyas Y.’ye çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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