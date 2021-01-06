Aracın lastiğini patlatıp 1 milyon 200 bin TL çaldı

Dominikli hırsız otomobilin lastiğini patlatarak araç içerisinde bulunan 1 milyon 200 bin TL’yi kaşla göz arasında çalarak uzaklaştı. Dominikli hırsızın patlak lastik oyunu, Asayiş Şube ekipleri tarafından bozuldu.
Kıskıvrak yakalandıAsayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimliğini belirledi. Kimliği tespit edilen Dominik uyruklu Hans M.G.R (38) ekiplerin çalışmaları sayesinde 31 Aralık 2020 günü tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin çaldığı paranın bir kısmı ele geçirildi. Şahsın benzer suçlardan 3 adet suç kaydı olduğu bilgisi elde edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.