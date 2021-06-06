Aracın sıkıştırdığı su tankeri bariyerleri yıkıp toprak yola devrildi

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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan su tankeri, bariyerleri yıkıp geçip toprak yola devrildi.

Aracın sıkıştırdığı su tankeri bariyerleri yıkıp toprak yola devrildi
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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan su tankeri, bariyerleri yıkıp geçip toprak yola devrildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın sıkıştırdığı su tankeri, sürücüsünün kontrolünden çıkınca yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerini yıkan su tankeri, toprak yola devrildi. Tankerin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araç vinçle devrildiği yerden kaldırıldı.
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