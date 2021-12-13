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Aracını denize sürdü, hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak uzaklaştı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde aracını denize süren şahıs, hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak olay yerinden uzaklaştı.

Aracını denize sürdü, hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak uzaklaştı
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde aracını denize süren şahıs, hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakarak olay yerinden uzaklaştı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan A. 34 ZE 3149 plakalı otomobiliyle bir anda gaza basarak direksiyonu denize çevirdi. Frene hiç basmayan sürücü, otomobiliyle denize uçtu. Daha sonra araçtan çıkan Tunahan A., sigarasını yakarak olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin denize düştüğünü gören vatandaşlar ise durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisi de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Sahildeki vatandaşlar, "Hiç frene basmadan yukarıdan gelerek sahilden denize gitti. İçinden çıkarak sigara yaktı. ’Nasılsın?’ diye sorduk. ’İyiyim, siz nasılsınız?’ diye cevap verdi. Sahilden uzaklaşarak gitti" dedi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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