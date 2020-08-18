Aracını yol kenarına park edip viyadükten atladı

Kağıthane’de Sadabad Viyadüğüne gelen bir şahıs aracını yol kenarına park edip yaklaşık 50 metre yükseklikten atlayarak intihar etti.
İstanbul’un en yüksek viyadüklerinden Sadabad Viyadüğü üzerinde yaşanan olayda, viyadüğün üzerine çıkarak kendisini aşağıya bırakıp intihar eden şahsın vücudunun parçalara ayrıldığı öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.