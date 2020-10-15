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Araçtan inen saldırgan kurşun yağdırdı

ESENYURT’TA, KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN BİR SALDIRGAN, ARACINDAN İNEREK BİR KİŞİYE SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRIP OLAY YERİNDEN KAÇTI. SİLAHLI SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Araçtan inen saldırgan kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan, aracından inerek bir kişiye sokak ortasında kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Esenyurt Merkez mahallesi 1105. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın köşesinde bekleyen bir kişinin yanına bir araç yaklaştı. Araçtan silahıyla inen bir kişi, sokağın köşesinde bekleyen şahısa ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet etmesi sonucu, yaralı şahıs sürünerek çevredeki bir dükkana kaçmaya çalıştı. Silahlı saldırgan ise aracına tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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