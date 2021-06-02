Aranan şahıslara yönelik operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da polis ekiplerinin, ağır suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ağır suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında yerleri tespit edilen 5 şahsa yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan yargılandığı davada müebbet hapse çarptırılan Cuma S., kasten öldürme suçundan yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Sezgin S., kasten öldürme suçundan yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Esin Ş.Ç., kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Tanju T. ve nitelikli yağma suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan Bilal G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.