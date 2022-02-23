Arkadaşını öldürmüştü, 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi

Kocaeli’de beraber alkol aldığı arkadaşını öldüren sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 20 Haziran 2021 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Nasuh Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan yabancı uyruklu şahıslar Hasan Arafa (26) ve arkadaşı Maher A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şahıslar bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Saldırı neticesinde Hasan Arafa yaralanırken, Maher A. ise olay yerinden kaçtı. Arafa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olaya karıştığı tespit edilen Maher A., Zekeriye N. ve Velid A.’yı gözaltına aldı. İfadeleri alınan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemi

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan 3 sanık, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Maher A., tutuksuz sanık Zekeriye N., Velid A. ve taraf avukatları katıldı. Tahliyesini isteyen Maher A., “Kardeşim ve babam vefat etti. Annem hasta, çocuklarımın bana ihtiyacı var” dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında; Maher A.’nın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, Zekeriye N. ve Velid A.’nın ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Maher A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.