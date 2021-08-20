Arkadaşını öldürüp firar eden zanlı hakkında iddianame hazırlandı

Küçükçekmece’de aracında başına gelen kurşun ile hayatını kaybeden Hasan Akbal cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Akbal’ın, arkadaşı Özcan Akhem’in kullandığı silahtan çıkan kurşunla öldüğü belirtilerek, sanığın firari olduğu aktarıldı. İddianamede Akhem hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, savcı ifadesi alınamayan sanığın sebebi anlaşılamayacak biçimde maktulü hedef alıp kasten öldürdüğünü belirtti.
Küçükçekmece’de 8 Ağustos 2020’de aracındayken başına gelen kurşunla hayatını kaybeden Hasan Akbal (23) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Özcan Akhem’in hala yakalanamadığının belirtildiği iddianamede, maktulün kafatası kemik kırıkları ile beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Soner Karaca savunmasında gece vakti olduğu için olay yeri inceleme ekiplerini yanlış yönlendirdiği aktarırken, Karaca’nın olay yerine daha önceden gittiği ve bölgeyi iyi bildiğinden savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun tespitine iddianamede yer verildi.
İddianamede Özcan Akhem’in sebebi anlaşılamayacak biçimde maktulü hedef alıp kasten öldürdüğü belirtilerek ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Diğer sanık Soner Karaca’nın ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.