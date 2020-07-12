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Arkadaşları için TEM otoyolunu trafiğe kapattılar

TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı. Grubun, daha önce yaşanan bir kazada arkadaşlarının kolunun kopmasına neden olan kişinin yakalanmamasını gerekçe göstererek, yolu kapattığı öğrenildi.

Arkadaşları için TEM otoyolunu trafiğe kapattılar
TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir grup, yolu trafiğe kapattı. Grubun, daha önce yaşanan bir kazada arkadaşlarının kolunun kopmasına neden olan kişinin yakalanmamasını gerekçe göstererek, yolu kapattığı öğrenildi.
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Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir...
Tem otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde bir...
  1. ASAYİŞ

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