Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi

Arnavutköy Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre bir otomobille parti binası önüne yanaşan zanlılardan bir tanesi araçtan inerek parti binasına 7 el ateş açtı. Kurşunlar camlar ve masalara isabet ederken binada kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Milletin iradesi kurşunlandı
Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, “Şuanda emniyet ekiplerimiz burada kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti. Özellikle Arnavutköy’de bu tarz olaylar ile karşı karşıya geleceğimizi ummuyorduk. Genel olarak baktığımızda Türkiye’de herkesin belinde bir silah var bugün burada bir yaralımız yok sadece mal kaybı var camlarımız kırıldı. Biz şuanda Deva ailesi olarak sükûnetimizi koruyacağız genel merkezimiz ve il merkezimize bilgi verdik. Kamera kayıtlarını incelediğimiz zaman malum kişiler tarafından bir aracın park edildiğini bir kişini içeriden çıkarak partimizi hedef alarak kurşunlama yaptığını görebiliyoruz. Bizde avukatlarımız ve merkezimizden haber bekliyoruz olay şuanda çok sıcak.” şeklinde konuştu.