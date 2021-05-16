Arnavutköy Hadımköy yolunda sollama yaparak ilerleyen bir sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna girdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hasar gören benzin dolum pompalarının alev almaması olası b

Arnavutköy Hadımköy yolunda sollama yaparak ilerleyen bir sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna girdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hasar gören benzin dolum pompalarının alev almaması olası bir faciayı önledi.