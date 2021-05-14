Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul (İHA) – Arnavutköy’de akşam saatlerinde meydana gelen kavga sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sait Çakmak hayatını kaybetmişti. Polis kavgayla ilişiği olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına alırken, katil zanlısı olduğu iddia edilen kişi evine yapılan saldırılardan dolayı çıkartılamadı. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.
Evine yapılan saldırıdan dolayı katil zanlısı alınamadıKatil zanlısı olduğu iddia edilen kişinin evine ölen gencin yakınları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Eve sopa, taş ve silahla saldıran kalabalık grup olay yerine yönlendirilen çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale edilerek sokaktan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Kalabalık gurubun saldırı yaptığı evde ailesi ile saklanan kişinin tahliye çalışmaları özel harekat polisleri eşliğinde sürüyor.