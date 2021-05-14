Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü kavgada katil zanlısı yakalandı

Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü kavgada katil zanlı gece saat 03.00 sıralarında özel harekat ekiplerince yakalandı.
Katil zanlısı gece yakalandıKatil zanlısı olduğu iddia edilen kişinin evine ölen gencin yakınları tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Eve sopa, taş ve silahla saldıran kalabalık grup olay yerine yönlendirilen çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale edilerek sokaktan uzaklaştırılmaya çalışılmıştı. Zanlının gece saat 03.00 sıralarında özel hareket ekipleri tarafından alındığı öğrenildi.