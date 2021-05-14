Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü kavgada katil zanlısı yakalandı

Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü kavgada katil zanlı gece saat 03.00 sıralarında özel harekat ekiplerince yakalandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde dün çocukların parkta ettiği kavgada taraflardan birinin babası 19 yaşındaki Sait Çakmak’ı vücudunun farklı noktalarından bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Olay yerinde vefat eden Sait Çakmak’ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken kavgayla ilişiği olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı gece yakalandı

Katil zanlısı olduğu iddia edilen kişinin evine ölen gencin yakınları tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Eve sopa, taş ve silahla saldıran kalabalık grup olay yerine yönlendirilen çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale edilerek sokaktan uzaklaştırılmaya çalışılmıştı. Zanlının gece saat 03.00 sıralarında özel hareket ekipleri tarafından alındığı öğrenildi.