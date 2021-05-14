banner4227

Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Arnavutköy’de 19 yaşındaki bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sonrasında eve saklanan katil zanlısı ve 27 akrabası ise gözaltına alındı.

Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
banner3909

Arnavutköy’de 19 yaşındaki bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sonrasında eve saklanan katil zanlısı ve 27 akrabası ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana gelmişti. iki grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki Sait Çakmak vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi. O kavgaya ilişkin kavga anı görüntüleri ortaya çıktı.

Olayı öğrenmek için eve gelen 28 kişi evde mahsur kaldı

Yaşanan kavga sonrası neler olduğunu öğrenmek için katil zanlısının evine gelen 27 akrabası, öldürülen gencin akrabalarının eve saldırısı sonrasında evde mahsur kaldı. Özel harekat polislerinin gece yaptığı operasyon sonrasında evde tahliye edilen toplam 28 kişi ise gözaltında tutuluyor.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şenol Güneş: “30 kişilik kadroya en iyileri...
Şenol Güneş: “30 kişilik kadroya en iyileri...
  1. SPOR

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4325

banner3841