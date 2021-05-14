Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Arnavutköy’de 19 yaşındaki bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sonrasında eve saklanan katil zanlısı ve 27 akrabası ise gözaltına alındı.
Olayı öğrenmek için eve gelen 28 kişi evde mahsur kaldıYaşanan kavga sonrası neler olduğunu öğrenmek için katil zanlısının evine gelen 27 akrabası, öldürülen gencin akrabalarının eve saldırısı sonrasında evde mahsur kaldı. Özel harekat polislerinin gece yaptığı operasyon sonrasında evde tahliye edilen toplam 28 kişi ise gözaltında tutuluyor.