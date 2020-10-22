Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
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