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Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
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