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Arnavutköy’de 2 milyonluk vurguna suçüstü

Arnavutköy’de toplamda 2 milyonluk vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yaşanan kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken kazada bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Arnavutköy’de 2 milyonluk vurguna suçüstü
Arnavutköy’de toplamda 2 milyonluk vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yaşanan kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken kazada bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
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