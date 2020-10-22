Arnavutköy’de 2 milyonluk vurguna suçüstü
Arnavutköy’de toplamda 2 milyonluk vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yaşanan kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken kazada bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Arnavutköy’de toplamda 2 milyonluk vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yaşanan kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken kazada bir polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
YORUM EKLE