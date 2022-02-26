Arnavutköy’de 44 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy’de 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerden birinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisin geldiğini fark ederek binanın çatısına gizlenen çete üyeleri, Özel Hareket polisi tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında adreslerden birinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisin geldiğini gören kaçak göçmenler, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat polisleri göçmenleri çatıda yakalayarak tek tek aşağı indirdi. Binada Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen yakalandı. Kimlik kontrolü yapılan göçmenler, polis araçlarına bindirilerek emniyete götürüldü. Arnavutköy sınırları içerisindeki operasyonda toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.