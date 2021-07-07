Arnavutköy’de balkondan halı çırpan yabancı uyruklu kadın dengesini kaybedince yere düştü

Arnavutköy’de balkonda halı çırpmak isteyen 25 yaşındaki yabancı uyruklu kadın yere düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan kadın ailesi ve çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’ne bağlı Sumak Sokakta meydana geldi. İddiaya göre evinin balkonunda bulunan halıyı temizlemek amaçlı balkondan aşağıya çırpan 25 yaşındaki Betül Dali dengesini kaybederek yere çakıldı. Yere düştükten sonra ağır yaralanan Suriyeli kadın ailesi ve çevredekilerin yardımıyla bir otomobil ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. ilk müdahalesi yapılan yabancı uyruklu kadın daha sonrasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bilgiler arasında.